美國封殺後 中興通訊宣布股東大會延期

2018-05-08 18:42

〔即時新聞／綜合報導〕中國電信設備製造商中興通訊（ZTE）被美國發布禁令，中興通訊今天表示，經董事會會議審議，將延期召開股東大會。

中國第二大電信設備商中興通訊因違反制裁協議，在上個月被美國商務部下達出口權禁令，美國企業被禁止向中興通訊輸出敏感商品，引發各界關注，5月7日中興通訊也透露已向美國商務部申請暫停執行禁令。

中興通訊原計劃在5月11日召開股東大會，但今日表示，董事會會議審議通過，股東大會將延期召開，但預計仍會在今年6月30日之前召開。