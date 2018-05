比爾蓋茲揚言放空比特幣 虛擬貨幣巨頭回嗆「說到要做到！」

2018-05-08 19:08

〔即時新聞/綜合報導〕微軟創辦人比爾蓋茲(Bill Gates)再次批評比特幣,他昨日表示,如果有簡單的方法,他會放空比特幣,直言比特幣根本是「最大笨蛋理論」(Greater Fool Theory),沒想到竟引來比特幣交易行家回嗆「方法很簡單,說到記得要做到!」。

根據《CNBC》報導,比爾蓋茲在昨日的訪談中狠批比特幣毫無生產價值,人們不應該指望它上漲,更說比特幣是「最大笨蛋理論」,並揚言假如有簡單的方法,他一定會去放空比特幣。

沒想到全球最大虛擬貨幣交易所之一「Gemini」的執行長溫克勒佛斯(Tyler Winklevoss),昨日稍晚立即在個人社群網站上回擊,詳細解說了簡單放空比特幣的方法,「你可以放空比特幣期貨」, 更酸「說到記得要做到!」

放空(Short)又稱做空,是指投資人預期該金融產品將會下跌,先借入該金融產品並售出,等到未來下跌後,於價錢較低時買入該金融產品並歸還給出借方,賺取其中差價。

Dear @BillGates there is an easy way to short bitcoin. You can short #XBT, the @CBOE Bitcoin (USD) Futures contract, and put your money where your mouth is! cc @CNBC @WarrenBuffett https://t.co/4JIhF5vWsZ