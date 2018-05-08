比爾蓋茲揚言放空比特幣 虛擬貨幣巨頭回嗆「說到要做到！」

比爾蓋茲（見圖）在昨日的訪談中狠批比特幣毫無生產價值，認為比特幣是「最大笨蛋理論」。（資料照，法新社）

2018-05-08 19:08

〔即時新聞／綜合報導〕微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）再次批評比特幣，他昨日表示，如果有簡單的方法，他會放空比特幣，直言比特幣根本是「最大笨蛋理論」（Greater Fool Theory），沒想到竟引來比特幣交易行家回嗆「方法很簡單，說到記得要做到！」。

根據《CNBC》報導，比爾蓋茲在昨日的訪談中狠批比特幣毫無生產價值，人們不應該指望它上漲，更說比特幣是「最大笨蛋理論」，並揚言假如有簡單的方法，他一定會去放空比特幣。

沒想到全球最大虛擬貨幣交易所之一「Gemini」的執行長溫克勒佛斯（Tyler Winklevoss），昨日稍晚立即在個人社群網站上回擊，詳細解說了簡單放空比特幣的方法，「你可以放空比特幣期貨」， 更酸「說到記得要做到！」

放空（Short）又稱做空，是指投資人預期該金融產品將會下跌，先借入該金融產品並售出，等到未來下跌後，於價錢較低時買入該金融產品並歸還給出借方，賺取其中差價。