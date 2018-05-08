川震將屆滿10週年 中國定「感恩日」惹火網友

2008年5月12日，四川省汶川縣發生芮氏規模8.2強震，造成6萬8712人死亡、1萬7921人失蹤，至今將屆滿10週年。（路透）

2018-05-08 17:28

〔即時新聞／綜合報導〕中國汶川大地震將在本月12日屆滿10週年，中國官方日前公布，把發生地震當天訂為「感恩日」，此舉引發中國網友強烈抨擊，直指當年因貪腐、偷工減料而導致的人禍至今仍無法追究，「如何不憤！如何感恩！」

綜合媒體報導，2008年5月12日，四川省汶川縣發生芮氏規模8.2強震，造成6萬8712人死亡、1萬7921人失蹤，光是在震央汶川縣映秀鎮，全鎮過萬居民半數死亡或失蹤。

如今川震將屆滿10週年，中國官媒《新華社》7日指出，汶川縣政府已宣佈5月12日定為感恩日，藉此「銘記傷痛、更銘記湧泉之恩」。映秀鎮中灘堡村支部書記楊雲兵說，「全國大愛匯聚這裡才有了映秀的今天，我們不能忘記」。

「感恩日」消息發布後，引來中國網友強烈抨擊，有網友認為，川震造成數萬傷亡，命名為「感恩日」是「喪事喜辦，並不妥當」，應訂為「地震遇難者日」。

不少網友則痛批至今仍不見當局有絲毫反思與追責，災後10年仍有一大串問題未解，包括總善款的6分之5、約500億人民幣（約2337億新台幣）善款仍流向不明，「豆腐渣」學校也未明確究責，當時承包校舍的建商甚至仍持續在承包工程。

網友怒斥，「災後十年，至今未公布捐助款項用途；災後十年，一些死難者至今無有姓名，遺骨不得安葬；災後十年，一些因貪腐、偷工減料導致的人禍至今無法追責。如何不憤！如何感恩！」