ISIS恐襲海報連發 這次要斬川普

2018-05-08 16:52

〔即時新聞／綜合報導〕ISIS時常發佈恐襲海報引起群眾恐慌，近日又接連釋出「展首、處決」美國總統川普的海報。

《每日郵報》7日報導，恐怖組織ISIS先前才以國際知名足球明星梅西（Lionel Messi），作為恐襲海報主角，而新釋出的幾張宣傳海報中，主角更成為美國總統川普。

海報中可見被綁住的川普，其身後有1名手持刀具的ISIS戰士，作勢準備斬下川普的頭。海報背景則為戰火中的紐約市，並附上「在真主的允許下，你會等著被擊敗，我們的劍不會折斷、手臂不會疲倦、熱情不會消失，我們也不會感到虛弱！」等句子。

另1張海報為上月釋出，川普在其中同樣被綁住，且準備接受ISIS戰士槍擊處決，背景為烽火中的西雅圖，標語寫著「災難很快就會降臨你的土地，直到燒焦的頭骨遍佈滿地」。

ISIS在去年也發佈1張川普和以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）兩人成為俘虜的海報。ISIS於去年失去伊拉克摩蘇爾城（Mosul）和敘利亞北部城市拉卡（Raqqa）的領土後，仍持續製造威脅性宣傳海報，如威脅恐襲2018世界盃和紐約地鐵，川普被斬首的海報則由親ISIS媒體近日發佈於通訊軟體Telegram上。

Pro-#ISIS Media poster shows #Trump being beheaded https://t.co/vOhpmahmER pic.twitter.com/t563EWZOIU — Jihad Threat Monitor （@memrijttm） 2018年5月7日