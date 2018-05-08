美2019國防授權法案禁用華為、中興產品 恐波及台灣供應鏈

「國防授權法」（NDAA）法案，明確禁止任何美國政府機關使用中國華為或中興公司所生產的科技產品。（資料照，法新社）

2018-05-08 10:17

〔駐美特派員曹郁芬／華府七日報導〕美國眾議院軍事委員會今日公布2019年「國防授權法」（NDAA）法案，明確禁止任何美國政府機關使用中國華為或中興公司所生產的科技產品，範圍並擴及華為或中興的關係企業。此外，這2家公司的供應鏈也在調查範圍內，若通過成為法律，恐衝擊到台灣產業。

這個法案第1243節也要求美國國防部長與台灣諮商後提出一分總體評估，以強化並改革台灣軍力，尤其是備役軍力。

法案的866節要求防衛美國政府通訊。法案認定華為與中興和解放軍有密切關係，除非符合特殊豁免條件，在2021年元月1日前，所有政府機關首長不得再採購、取得或簽約與延約以取得中國上述的通訊設備與服務。在法案生效180天內，美國各政府機關必須提出依據各自的供應鏈提出一套執行計劃，包括各機關如何處理原產地不明的「白標科技產品」的供應鏈問題。

法案引用日裔陸軍上將中曾根保羅在美國國家安全局局長任命聽證會上的證詞說，他不會使用中國的華為、中國聯通以及中國電信的產品，也不會鼓勵他的家人使用。

有關台灣部分，在法案生效1年之內，國防部長必須與國務卿諮商向國會相關委員會提出總體評估報告，列出具體建議以及行動計劃。法案要求擴大美台高級軍事交流與聯合軍演、支持美國對台軍售與轉移其它軍備，尤其是發展不對稱作戰能力。

法案要求評估報告必須提出具體建議以強化美台雙邊合作，以及台灣的自我防禦能力：包括軍隊的招募、訓練及軍事項目；指揮、管控、通訊與情報；科技研發；防禦物資的採購與後勤；戰略規劃與資源管理。

依據法案，國防部需在2019年3月1日前對國會提出一份美國的總體對中戰略報告，具體說明川普政府如何抵抗中國的工業併購、政治影響、區域與全球軍力與部署對美國、盟邦與夥伴的意涵以保衛美國利益。

這份法案要求，美國總統應在2019年3月1日前將針對法案說明，軍委會擔心中國與俄國在全球惡意的影響力與活動，支持國防部的努力來協調各作戰司令部以因應這些挑戰。

2019年「國防授權法」還須眾院院會通過，參議院也會通過自己的版本，通常兩院協商後的版本才會送交總統簽署成為法律。