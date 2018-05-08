毛小孩溺水隨扈不願幫 巴西第一夫人自己跳水救

巴西第一夫人瑪塞拉見愛水溺水，但在隨扈不願施救的情況下，她直接跳進湖中拯救毛小孩。（路透）

2018-05-08 10:17

〔即時新聞／綜合報導〕自己愛犬溺水該如何是好？巴西第一夫人瑪塞拉（Marcela Temer）日前與毛小孩一同在總統府中散步，這隻名叫「皮可利」（Picoly）的傑克羅素㹴犬疑似看到湖水太興奮，跳進湖中戲水，但卻無法自己游回來。

據《英國廣播公司》（BBC）報導，巴西總統府表示，上月22日第一夫人瑪塞拉與兒子帶著愛犬「皮可利」在總統府內的湖畔旁散步，「皮可利」可能看到湖水太興奮，跑下去戲水，但卻無法自己游回來，瑪塞拉要求隨扈救狗，但隨扈拒絕，情急之下，瑪塞拉直接跳進湖中拯救愛犬，這名拒絕救狗的隨扈在事後遭到開除。

消息曝光後，網友對此褒貶不一，有人能理解護犬心切的第一夫人，甘冒危險救狗，但也有人替隨扈為此遭革職而打抱不平。

英國動物福祉慈善機構「皇家防止虐待動物協會」（RSPCA）認為，人類不該冒著生命風險入水救狗，有動物專家表示，狗比人們想像的更加聰明和更有韌性，大多數的情況下，當人營救一隻在水中的狗，其實再過幾分鐘後牠就可以自己安全脫困，如果真的發現寵物溺水，嘗試丟東西給牠抓取，不然就通知專業的消防人員，別自己下水救狗。

在巴西總統羅賽夫（Dilma Roussef）因彈劾案被停職後，75歲的副總統泰梅爾（Michel Temer）開始成巴西代理總統，其夫人馬塞拉（Marcela Temer）也成為巴西的第一夫人，曾當過模特兒的她被媒體譽為「全球最美的第一夫人」，但也因其奢華生活而遭巴西民眾批判。