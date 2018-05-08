「中國想毀掉維吾爾族」 美學者透露新疆關了近百萬人

美國學者指出，新疆被關進「再教育中心」的人數最多可能達到百萬，維吾爾族正面臨一場生存危機。（美聯社）

2018-05-08 08:14

〔即時新聞／綜合報導〕中國和新疆當地維吾爾族時有摩擦，更傳出許多維吾爾族人因宗教信仰和民族身份而被關進中國當局設立、稱為「去極端化培訓班」的再教育中心，美國學者指出，被關進再教育中心的人數最多可能達到百萬，且維吾爾族正面臨一場生存危機。

根據《美國之音》報導，長期研究新疆問題的美國新奧爾良羅耀拉大學（Loyola University）歷史系助理教授圖姆（Rian Thum）在5月4日一場研討論中指出，維吾爾族群體中有5~10％的人因為民族身分成為在教育中心的目標，這意味著再教育中心內的人數是50萬到100萬，另外也有回族和哈薩克族人被關押。

圖姆提到，新彊再教育中心的環境惡劣，被關押者常受到虐待，而新疆有些地區有關押人數標準，若人數不足，當局就會用一些匪夷所思的理由抓人，有人因為和外國人有連繫就被抓、鼓勵子女出國工作就被抓、甚至有人戒菸就被抓。圖姆強調，在新疆找不到一個家裡沒人進過再教育中心的家庭。

美國國家民主基金會（NED）前副會長格雷夫（Louisa Greve）則提及一位曾被關押的哈薩克族男子說法，該男子回憶，再教育中心管理員和他說「別再當穆斯林」。格雷夫指出，再教育中心的目的就是抹去該男子的穆斯林身分，這政策是個強烈的信號，目的就在於「摧毀維吾爾民族」。