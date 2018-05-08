白宮：川普不參加耶路撒冷美使館開幕式

2018-05-08 05:00

〔中央社〕美國白宮今天表示，川普總統下週不會前往以色列出席耶路撒冷美國新大使館開幕儀式，屆時將由副國務卿蘇利文（John Sullivan）率團出席。

川普的女兒伊凡卡（Ivanka）以及擔任白宮幕僚的女婿庫許納（Jared Kushner）將隨總統代表團赴以，財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）也將前往。

川普去年12月宣布，承認耶路撒冷為以色列首都，並宣布美國大使館將由特拉維夫搬遷到耶路撒冷。

他近日暗示，可能會參加本月14日的使館開幕儀式。當天正是以色列建國70週年。