性醜聞後制度改變 瑞典學院4院士請辭獲准

2018-05-08 00:14

〔中央社〕因爆發性侵犯醜聞，負責頒發諾貝爾文學獎的瑞典學院4日才宣布將今年諾貝爾文學獎延到明年頒發。瑞典學院今天又宣布，傳統上享有終身職的4名院士獲准去職。

法新社報導，「#我也是」（#MeToo）風潮席捲全球後，瑞典報紙「每日新聞」（Dagens Nyheter）2017年11月刊登18名女性的證詞，她們宣稱遭到一名長期和瑞典學院（Swedish Academy）有關的重量級文化界人士強暴、性侵犯或性騷擾，讓瑞典學院陷入風暴。

針對如何解決這起事件，地位崇高的瑞典學院內部意見不一，18名院士陷入嚴重的意見分歧，6名院士因而辭職，包括身為首長的學院歷來首位女性常任秘書戴紐斯（Sara Danius）。

瑞典學院今天在聲明中表示：「羅塔斯（Lotta Lotass）、奧斯特葛倫（Klas Ostergren）和斯特瑞茲柏格（Sara Stridsberg）要求離開瑞典學院，他們的請辭已獲准立即生效。」其中羅塔斯自2015年起便未參與學院活動。

第4名請辭獲准的院士艾克曼（Kerstin Ekman）則是自1989年起未參與學院活動。當時她是為了抗議瑞典學院拒絕譴責伊朗當局對英國作家魯西迪（Salman Rushdie）下達伊斯蘭教敕令（fatwa），而瑞典學院在27年後才終於予以譴責。

嚴格說起來，瑞典學院院士獲任命後便終身享有院士身分，但他們可以選擇不參與學院活動，讓席位閒置。

不過，發生這起性醜聞後，瑞典學院的贊助人瑞典國王卡爾十六世．古斯塔夫（King Carl XVI Gustaf）已改變規則，允許院士可以辭職，席位被取代。

瑞典學院目前只剩10名活躍院士。按規定，選舉新院士需有12名院士參與投票。