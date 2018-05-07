感人的真實魔術 英國實境秀魔術師感動全場

2018-05-07 23:04

〔即時新聞／綜合報導〕英國一名魔術師參加電視節目《英國達人秀》（Britain's Got Talent），以一場魔術講述自己與罹癌妻子、奇蹟出生的女兒的故事，不但以精彩的表演得到高分，也感動全場觀眾。

綜合外媒報導，英國46歲的魔術師斯佩爾曼（Marc Spelmann）在開始表演前說，「我一直在想什麼是魔法體驗，在2年前，我終於知道了。」接著，他把魔術需要的道具分發給評審們，是1盒蠟筆、印滿動物的紙卡、魔術方塊與一本書和一枝筆。

斯佩爾曼請評審們挑出一種顏色的蠟筆、選出一種動物的紙牌、亂轉一個魔術方塊與在一本書中用筆圈出一個單字。

在評審們都完成後，斯佩爾曼播出了一段預錄的影片，開始講述他的故事：2015年時，斯佩爾曼與妻子泰沙（Tessa）歷經5年的人工受孕，終於成功使妻子懷孕，但同時泰沙也檢驗出罹患了乳腺癌。

幸運的是，泰沙的化療並沒有影響女兒伊莎貝拉（Isabella）的出生，伊莎貝拉挺過化療，終於出世。

接著，影片開始驗證魔術的「神奇」，影片接著播到女兒兩個月前拿著蠟筆在畫畫，而她使用的蠟筆，正是評審選中的紅色蠟筆；接著她女兒睡覺時總是抱著玩偶，抱著的企鵝玩偶，也與評審挑的企鵝紙牌符合；女兒也喜歡亂轉魔術方塊，結果影片中顯示的花樣也與評審亂轉出的花樣相符；影片的最後，斯佩爾曼詢問女兒若是爸爸要參加節目，評審會說什麼單字？結果女兒大聲的說「HAT」，也恰巧跟評審相符。

表演的最後讓全場觀眾起身鼓掌，而在現場的妻子與一些觀眾也感動落淚；最後斯佩爾曼也直接保送半準決賽。

這個表演被譽為「史上最感人的魔術」，事後斯佩爾曼受法時表示，妻子後來接受治療，病情受到控制；女兒雖然早產兩個月出生，但也健康地長大。

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