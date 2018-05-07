港審議「一地兩檢」暴衝突 4泛民議員被逐出場

中國廣深港高鐵香港段預定今年9月通車，港府已決定在香港段總站（即香港境內）實施「一地兩檢」。（法新社）

2018-05-07 23:32

〔即時新聞／綜合報導〕中國廣深港高鐵香港段預定今年9月通車，港府已決定在香港段總站（即香港境內）實施「一地兩檢」。香港立法會一地兩檢條例草案委員會今（7）日召開最後一次會議，審議期間爆發衝突，4位泛民派議員被逐出議場。

綜合港媒報導，一地兩檢草案委員會共舉行19節會議，最後2節在今日登場。早上會議開始不久後就爆發衝突，新民黨籍的委員會主席葉劉淑儀因為縮短議員提問時間至1分鐘，甚至不准部分議員再提問。

葉劉淑儀的舉動引發泛民派議員抗議。其中，泛民派議員譚文豪、區諾軒及陳志全被指在議會內喧嘩，遭葉劉淑儀逐出會議室。場內的泛民派議員繼續爭論主席守則，期間拍手的朱凱廸又被逐出會議室。葉劉淑儀表示「不容許議會有這些無賴行為」。

到了下午，部分被逐議員可重新參加會議、繼續提問。雖然表定會議時間到晚間6時30分，但葉劉淑儀在傍晚5時就不准議員提問、並準備處理修正案，對於泛民派議員陳志全提出修正案，她裁示4案合併表決，又再度引來泛民派議員強烈抗議及質疑。

泛民派議員尹兆堅會後痛批，葉劉淑儀表現了「最猙獰」的主持會議方式。毛孟靜則形容，葉劉面目猙獰空前絕後，痛批她是荒誕的小丑。

「一地兩檢」是香港和中國當局同時在香港站設立海關，各自派遣執法人員在海關內檢驗高鐵乘客的證件，以節省通關時間。但此舉遭到泛民派強烈反彈，認為將嚴重侵蝕「港人治港」的精神，現在進入立法階段，爭議持續擴大。