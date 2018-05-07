不利用太浪費？ 中國餐館老闆回收炒飯賣客人

在韓國釜山開業的中國餐廳，疑似將客人吃剩的炒飯回收再利用。（資料照）

2018-05-07 23:36

〔即時新聞／綜合報導〕南韓釜山一間中國餐館，先前疑似將客人食用過的炒飯「回收再利用」，再加熱炒成新炒飯提供給下一位顧客，當地檢察官以違反食品衛生法為由起訴餐廳老闆，但地方法院在週六（5日）裁定中國餐館並沒有涉及違法事宜。

據《韓國時報》（The Korea Times）報導，該餐廳先前被指控，將2盤前一位客人吃剩的炒飯混合大鍋炒，並提供給其他顧客，涉嫌違反食品衞生法，在去年4月份遭到起訴。

餐廳老闆週六出庭時否認控罪，並解釋那兩盤炒飯做好後，原先的客人連碰都沒碰就將它們退還，不能算是剩食，所以事後才保留了那兩盤炒飯，再度翻熱後提供給外帶的顧客。

檢方提供影片作證，影片中老闆將兩盤炒飯上的保鮮膜撕下倒出，其中一盤的保鮮膜是完好無損的，但另外一盤的保鮮膜有部分早已被掀開。

法官則認為，保鮮膜完整的那盤衛生安全沒有疑慮，另外一盤即便保鮮膜已被撕開部分，但仍無法證明這是前一位客人吃剩的，在證據不足的情況下，判中國餐館老闆無罪。

然而南韓不少店家都會提供小菜，不論客人有沒有動過，店家通常都是直接倒掉處理，避免遭到客人投訴，此次判決是否會影響南韓餐廳業者的做法，還有待觀察。