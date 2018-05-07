普廷就職座車比川普酷！ 花5年研發 號稱「全俄製造」

普廷順在今就職典禮上，首度以一輛俄製加長型禮車「Senate Limousine」現身，有出席典禮的賓客大讚「比川普的座車還酷！」（法新社）

2018-05-07 23:40

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷順利連任第四任總統，今（7）就職典禮上，首度以一輛俄製加長型禮車「Senate Limousine」現身。這是蘇聯時期領導人的就職慣例，領導人乘坐加長型禮車出場，較低階的官員則坐「Chaikas」房車。普廷過去3任的就職典禮都是乘坐德國賓士（Mercedes）S600豪華座車，這次以全新「純」俄羅斯製造禮車亮相，有出席典禮的賓客大讚「比川普的座車還酷」！

綜合外電報導，這台「Senate Limousine」，自2013年開始開發，計畫代稱為「Project Cortege」，號稱是由多個俄國汽車製造商組成，且傳聞德國保時捷工程師也提供技術支援，自零件生產至組裝，全車均由「俄羅斯製造」。政府補助124億盧布（約台幣59億元），去年開始生產，直到這次就職典禮，才正式亮相。

俄羅斯國營《俄羅斯新聞社》引述參與就職典禮的嘉賓形容「新車比川普坐的那輛更酷」。美國總統川普就職典禮的座車是凱迪拉克（Cadillac）。

這輛新車全長逾6公尺，此車型接下來將會開始商用銷售，在市場與賓士Maybach、賓利及勞斯萊斯一較高下。

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