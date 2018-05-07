柬埔寨最後一家獨立報被賣 人權團體直言：災難

柬埔寨最後一家獨立報紙《金邊郵報》（the Phnom Penh Post），確定被賣給親柬埔寨政府的馬來西亞投資客。（法新社）

2018-05-07 21:04

〔即時新聞／綜合報導〕柬埔寨最後一家獨立報紙《金邊郵報》（the Phnom Penh Post），確定被賣給親柬埔寨政府的馬來西亞投資客，人權團體今（7）日直言，這是「媒體自由的災難」。

綜合媒體報導，英文日報《金邊郵報》成立於1992年，在獨立報導方面建立了良好聲譽，勇於批評政府非法開採和貪腐的問題。自2008年起擁有這家報紙的澳洲商人克勞（Bill Clough）5日宣布，大馬投資客Sivakumar Ganapathy收購了報紙。

這位大馬投資客是一家總部位在吉隆坡的亞洲公關顧問公司的總經理，這家公司的長期客戶包括柬埔寨總理洪森（Hun Sen）。

《金邊郵報》的總編Kay Kimsong今日表示，他因為允許發布一篇關於郵報被收購的文章，已經被新老闆解僱。還有一些報社員工也紛紛離職，其中一人說，新的管理層要求撤下有關收購郵報的新聞。

人權觀察組織（Human Rights Watch）指出，在柬埔寨大選之前出現這種情形，對媒體自由來說是一場災難，收購郵報唯一的理由就是削弱媒體對政府的批評性報導。

柬埔寨今年7月將舉行國會大選，掌權長達33年的總理洪森和盟友，在投票前已接連打擊反對派人士、評論家、人權組織和媒體。去年約有30個廣播電台關閉，《金邊郵報》長期對手《柬埔寨日報》，去年被當局指積欠數百萬美元稅款，下令不繳納就關閉。