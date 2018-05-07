打壓台灣不能參與WHA 中國國台辦反怪台灣不從一中原則

2018-05-07 19:43

〔即時新聞／綜合報導〕預定在本月21日於瑞士日內瓦舉行的第71屆世界衛生大會（WHA），因中國阻撓，我國至今仍未收到相關邀請函。中國國台辦發言人安峰山今天下午卻指稱，這次台灣之所以不能與會，「責任完全在於民進黨，不承認「一個中國原則的九二共識」！

根據中媒報導，今日（7日）為世界衛生大會報名截止日，台灣連邀請函都仍未收到。安峰山在記者會上直指，這次台灣沒收到與會邀請，原因就是因為民進黨當局不承認「一個中國原則的九二共識」，台灣地區參加世衛會議的政治基礎根本不存在。

安峰山：台灣要參與國際都要按一中原則處理

他又強調，這世界上只會有一個中國，台灣是中國不可分割之領土，況且本就應該要遵守聯合國大會第2758號決議和世界衛生大會25.1號決議確立的「一個中國」原則，因此不單單只是這次的世衛大會，只要台灣地區打算參加國際組織事務，中國都是按一中原則來處理，立場相當堅定。他也呼籲民進黨應當反思，而不是一昧卸責。

被問及台灣未能與會之影響時，安峰山表示，中國「十分重視台灣同胞的健康福祉」，雖然官方不被邀請，但相關專家仍能以適當身分參與世衛組織相關技術研討與活動，或是請世衛組織派員來台技術指導等等相關安排，體現中國對台灣的善意。

對此，衛福部長陳時中表示，我方會向世界衛生組織（WHO）秘書處表達不滿，並遞交抗議信函。據悉，一直以來，台灣都是以「中華台北」為名、觀察員身分出席會議。而去年是台灣近8年以來第一次沒收到邀請，儘管如此，陳時中仍組建「世衛行動團」在世衛會周邊與他國進行雙向或多邊會談，今年也將照此形式出團。