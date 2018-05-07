學老闆投資股票 秘書默默賺進台幣2.7億 遺囑公佈才曝光

2018-05-07 20:55

〔即時新聞／綜合報導〕跟著老闆投資賺進台幣2.7億！美國有名女士在一間法律事務所擔任秘書67年，退休後不久便過世，直到遺囑公佈時，親朋好友才發現她模仿律師老闆投資，賺進900多萬美元（約台幣2.7億元），而遺囑中要求將大部分財產捐給有需要的學子作為獎學金。

據《紐約時報》報導，布魯姆（Sylvia Bloom）在2016年過世後，作為她的遺囑執行人，外甥女洛克辛（Jane Lockshin）公開布魯姆的遺囑後才發現，她在3家證券公司和11家銀行的財富總額超過900萬美元。不過她生前對此守口如瓶，生活也一向節儉，每天只搭地鐵上班，就連911恐怖攻擊事件發生時，她也在閃進大樓躲避後，再搭公車前往公司，而非改搭計程車。

洛克辛隱約知道自己的阿姨收入不錯，她回憶道：「布魯姆那時候當祕書要包辦老闆的生活大小事，包括個人投資，所以當老闆要買某一檔股票時，她會幫老闆買，然後自己跟著買同一檔，只不過數量少些，因為她領的是秘書的薪水。」不過當財產公佈時洛克辛也相當驚訝，布魯姆的親朋好友也不怎麼聽她談論自己的身家，完全不知道原來她是個富婆。洛克辛懷疑，就連布魯姆早逝的丈夫也可能不清楚她的財產規模。

根據遺囑，布魯姆選擇留下一部分的錢給親朋好友，其餘財產則要洛克辛替她捐贈給有需要的學子作為獎學金。洛克辛最近捐給了紐約非營利組織「亨利街安置會」（Henry Street Settlement）624萬美元（約台幣1.9億元），這是該安置會成立125年以來，金額最高的個人捐款。