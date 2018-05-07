第4個總統任期開始 普廷今宣誓就職

俄羅斯總統普廷今日宣誓就職，長達6年的第4個總統任期。（路透）

2018-05-07 19:16

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）今日宣誓就職，長達6年的第4個總統任期，他在大克里姆林宮發表就職演說稱，未來6年，俄羅斯將成為世界舞台上，擁有強大武力的大國，並承諾努力改善俄國民眾的生活。

綜合外媒報導，今年65歲的普廷今年3月以約77%得票率，當選俄國第7屆總統。週一，他在大克里姆林宮金碧輝煌安德烈耶夫斯基大廳（Andreyevsky hall）宣誓就職，誓言為俄羅斯人服務，「尊重和維護人和公民的權利和自由」，並捍衛國家主權。

在宣誓後的就職演說中，普廷表示，「我強烈地意識到自己對人民和國家的巨大責任。」他認為自己的職責和全部生命的意義在於鞠躬盡瘁，為俄國和平與繁榮的現在和未來、為保存和延續俄國人、為每個俄國家庭的福祉而奮鬥。

普廷表示，「我向你們保證，服務人民和祖國一如既往將是我生活和工作的目標，對我而言這高於一切。」他還強調，俄國一定會取得成功，「我相信會這樣！我會為此竭盡所能，謝謝你們！」

《路透》指出，隨著普廷完成宣誓就職，關注焦點將轉移到普廷提名誰當總理，如果梅德維傑夫（Dmitry Medvedev）留任，代表一種延續性；若是換人，這可能預示新政策出現，亦可能引發普廷培養接班人的臆測。