「馬克思是對的」中國猛吹捧 紐時：想合理化一黨專政

2018-05-07 18:53

〔即時新聞／綜合報導〕中國為紀念哲學家馬克思200年冥誕，推出1檔黃金時段播出的節目「馬克思是對的」，旨在向中國人民宣揚馬克思主義的重要，美國《紐約時報》分析評論指出，這檔節目中談論的內容，「部分是對的」，也有部分只是中國政府的「灌輸講堂」。

中國節目「馬克思是對的」共有5集，每集33分鐘，透過中國央視播出，節目採專家講課的型式，節目介紹馬克思的生平、馬克思著作《資本論》的內容，與馬克思和恩格斯合著的《共產黨宣言》等等，講到反觀現今社會，百年前的馬克思主義其實「說得很正確」。

《紐約時報》評論指出，「馬克思是對的」不只介紹共產主義，更希望能透過節目，將共產主義的教條傳達給那些已經不再捧著《共產黨宣言》與毛澤東「小紅書」的年輕人，節目甚至堅稱，儘管中國現在的所得不平等已經堪比美國、並有800多名億萬富翁，中國仍然自稱是個信奉社會主義的國家。

該節目還表示，思想上更傾向於無黨制的馬克思主義其實是擁護一黨專政的，並將過去蘇聯的解體全怪罪於史達林和列寧「拋棄了正統學說」，試圖將當今中國共產黨的一黨專政合理化。

不過，形式過於死板的節目反而引起中國民眾的質疑，在中國網路平台「知乎」上就有民眾評論「節目內容全部都是對馬克思的偉人化，但馬克思最反對的就是個人崇拜」、「馬克思理論最重要的思想之一是『懷疑一切』」，但節目中隻字未提。