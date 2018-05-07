野生無尾熊數量急下滑 澳洲政府花10億元推保育

澳洲野生無尾熊數量越來越少。（路透）

2018-05-07 16:18

〔即時新聞／綜合報導〕無尾熊是澳洲特有的可愛動物，不過最近澳洲野生無尾熊數量卻大減，只剩下4萬多隻。澳洲最近公布一項保育計畫，要挽救無尾熊數量。

綜合報導指出，在1788年歐洲人殖民澳洲前，當地的野生無尾熊有超過1000多萬隻，但是澳洲無尾熊基金會（The Australian Koala Foundation）推估，現在澳洲的野生無尾熊數量恐怕只剩4.3萬隻。研究也指出，澳洲新南威爾斯州（New South Wales）的無尾熊在過去15到20年內就減少了26%，現在該州已將無尾熊列為易危（vulnerable）物種。

澳洲在今天提出一項需斥資4500萬澳幣（約10億新台幣）的計畫，希望能讓無尾熊的數量恢復。新南威爾斯省省長貝蕾吉克蓮（Gladys Berejiklian）說，無尾熊是澳洲的國寶，如果這樣具指標性的動物的未來沒有被保障，是相當丟臉的。

報導指出，澳洲無尾熊數量下降與棲息地減少、氣候變遷、被狗狗攻擊、車禍等因素都有關。這項計畫將會保留數千公頃的土地給無尾熊當作自然棲息地，相關經費也會用在對抗侵害無尾熊的病變上。