野鴿飛滿天！ 泰國祭獎金抓鴿、辦「烹鴿大會」

泰國華富里近日鴿子數量暴增，當局為解決此問題，祭出獎金鼓勵民眾抓鴿。（法新社）

2018-05-07 15:29

〔即時新聞／綜合報導〕泰國中部華富里（Lop Buri）一帶常會有許多鴿子聚集，「鴿滿為患」的情況，已影響到當地居民的日常生活，對此，當局特地發放獎金，鼓勵民眾抓鴿子，更舉辦「烹鴿大賽」，邀請參賽民眾發揮創意，把鴿子煮來吃。

《法新社》報導，華富里近日鴿子數量暴增，當地估計共有十萬隻鴿子，政府官員普拉克（Plaek Thepparak）指出，根據統計，鴿子的數量正逐年增加中，「每年鴿子增加了4到5倍，牠們除了在當局公室、歷史遺址、寺廟和房屋中建築中肆虐、隨地大便，也對農作物造成威脅」。

普拉克認為，鴿子爆增的情況已嚴重影響到居民生活，「若我們對這一切坐視不管，情況會變得更糟」，普拉克補充說道，在問題未發酵前，居民可以直接接雨水來喝，「不過現在鴿子的糞便導致雨水被汙染，居民現在只能自掏腰包買飲用水來喝」。

對此，當局祭出獎金，鼓勵民眾「抓鴿」，每抓到一隻鴿子，即可獲得10泰銖（約新台幣9元），被捕捉的鴿子隨後也會被送至檢疫中心確認是否有疾病；此外，當局也鼓勵居民可將鴿子做為料理食材，更舉辦「烹鴿大賽」，推廣民眾運用不同的料理手法來烹飪，例如酥炸鴿子佐泰式涼拌木瓜等。