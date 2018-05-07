獎金無上限！ 哈爾濱鼓勵市民當「抓耙子」揪交通違規

中國哈爾濱市鼓勵市民檢舉交通違規，每月獎金無上限。（圖擷取自哈爾濱日報）

2018-05-07 16:06

〔即時新聞／綜合報導〕交通違規不僅害人又害己，中國哈爾濱市於是想出了個辦法，除了搭建檢舉違規平台，鼓勵市民用手機拍照檢舉外，更簡化舉報流程和加強獎勵，讓每個月的舉辦獎金沒有上限，平台推出不到1週，就超過1.5萬人註冊，並收到了將近1500件的檢舉。

綜合中國媒體報導，哈爾濱市的交通警察部門1日推出了「冰城e行」的交通違規檢舉平台，民眾可下載APP用手機拍照檢舉，交警更免費發放檢舉專用的行車紀錄器給公車、出租車和網約車安裝；哈爾濱市交警也透過專家建議和民眾意見，不設每月舉報獎金上限，更取消了實名制認證，簡化了舉報流程，民眾只要用一般手機註冊就能檢舉，鼓勵民眾一起抓違規。

在多項措施之下，6天來就受理了1490多件交通違法行為，其中729件審核通過，多是違規停車、逆向行駛、壓線等違規。

目前逆向行駛、闖紅燈等違法行為的舉報獎金每件20元人民幣（約95元新台幣）；違規停車、亂變換車道、佔用專用車道等違法行為每件10元人民幣（約47元新台幣），其他嚴重危害交通安全的違規行為則是視情況給予獎勵，之後警方會再對外公布細節。