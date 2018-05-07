《權力遊戲》「魔山」走出螢幕 成新科世界最強壯男人

《冰與火之歌：權力遊戲》中飾演「魔山」的演員，比昂森獲得世界最強壯男人的稱號。（圖擷自「The World’s Strongest Man」臉書）

2018-05-07 11:59

〔即時新聞／綜合報導〕在《冰與火之歌：權力遊戲》飾演「魔山」（The Mountain）的冰島演員比昂森（Hafþór Björnsson），不但是戲中最強壯的「人類」，連現實生活中也正式成為「世界最強壯男人」了。

綜合外媒報導，現年29歲的冰島演員比昂森在《冰與火之歌：權力遊戲》第四季中飾演「魔山」一角，劇中被譽為最強壯的「人類」的他，曾演出一幕空手捏爆「紅毒蛇」頭的血腥場景，而現實生活的他也是一位大力士，曾在阿諾經典賽（the Arnold Strongman Classic）中的硬舉項目裡，舉出472公斤的成績打破世界紀錄，現在更獲得「世界最強壯男人」的殊榮。

在菲律賓馬尼拉所舉辦的2018世界最強壯男人比賽，比昂森在6日的決賽中力退其他大力士，登上了世界最強壯男人之巔，比昂森也成為史上第一位在同一年度中獲得世界最強壯男人、歐洲最強壯男人以及阿諾經典賽的大力士。

自2011年以來，比昂森年年都參加這賽事，去年獲得亞軍，今年終於拿下他渴望已久的冠軍，比昂森在社交網站站表示：「感謝一直以來支持自己的所有家人、朋友和粉絲。」