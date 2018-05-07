美呆！日人迎接東京奧運 為196國製作和服驚艷全球

100國和服一字排開驚艷眾人。（圖擷自Instagram）

2018-05-07 10:55

〔即時新聞／綜合報導〕美呆了！日本為了迎接2020年東京奧運，九州福岡久留米市一間傳統和服店的店長高倉慶應以「IMAGINE ONEWORLD」為題，提出了和服計畫（KIMONO PROJECT），目標完成196國的專屬和服，日前在久留米市舉辦100國和服的發表會，完美把各國風格融入日式傳統和服，看到畫面的人都直呼驚艷。

綜合媒體報導，和服計畫邀請70多位和服職人，從2014年開始製作，預計2019年將全數完成，目前已完成100國，目前未有台灣的和服。

已曝光的和服相當精緻，呈現了代表各國文化的象徵，例如加拿大則是運用楓紅，既代表著加拿大的形象，類似暈染的紅很有日本秋天的意象；文藝復興的重鎮義大利，則畫滿了代表當時風格的建築物；美國則畫上了老鷹和阿波羅計劃的太空人；英國的和服則展示了國旗，並加上大文豪莎士比亞的作品場景、童話及電影《007》的元素。

根據日媒報導，此計畫斥資約4億日元（約新台幣1.08億元），平均每件和服價值200萬日圓（約新台幣54萬元），該計畫在「JAPANGIVING」網站上已發起籌資。

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KIMONO PROJECT

俄羅斯和服畫上當地建築。（圖擷自Instagram）

加拿大和服用楓紅代表著加拿大的形象。（圖擷自Instagram）

南非和服相當繽紛。（圖擷自Instagram）

義大利和服畫滿當地建築。（圖擷自KIMONO PROJECT官網）

美國和服畫上了老鷹和阿波羅計劃的太空人。（圖擷自KIMONO PROJECT官網）