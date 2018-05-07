中國人大代表被捕！傳手上握有高官性愛影片

中國河南省周口市人大代表楊瑞，涉嫌經濟詐騙與刑事犯罪被捕，如今更傳出她手上握有高官性愛影片。（圖擷自人民禁聞網）

2018-05-07 10:45

〔即時新聞／綜合報導〕中國河南省周口市人大代表楊瑞，爆出涉嫌經濟詐騙與刑事犯罪，周口市委書記兼市人大主任劉繼標於4月28日緊急召開人大常委會，楊瑞除了被解除職務，也遭到警方逮捕訊問，如今更傳出楊瑞手上握有高官性愛影片。

據《美國之音》報導，最先踢爆此事的「人民監督網」指出，楊瑞委由當地李姓政協委員擔任掮客，介紹周口市4名縣委書記、市人大、市委、市政府等官員，到楊瑞於周口市美林大酒店開設的秘密會所享樂，並安排女服務生陪侍，過程中錄下了不少性愛影片。

據傳楊瑞東窗事發被捕後，保險櫃內搜出賄賂日記和大批桃色影片。「人民監督網」公民記者朱瑞峰向《美國之音》表示，有可靠消息證實，楊瑞確實在酒店13樓偷拍高官與女侍做愛過程，目前影片都被警方嚴密保管。朱瑞峰還說，消息傳出後，不少驚覺自己被偷拍的官員前來求情，要求姑隱其名或刪除相關資訊。

《美國之音》致電給周口市政協副主席、全國人大代表李海燕求證時，對方聲稱對此事不了解，也不認識楊瑞這個人，隨即慌忙掛上電話。再次重撥時，赫然換成一名男子接電話，並聲稱《美國之音》打錯電話了，然而這個號碼的電話答鈴卻是「全國人大代表李海燕真誠歡迎你」。

周口市公安局經偵支隊政委張東輝，則在接到電話後證實楊瑞涉入刑事和經濟犯罪，但並不存在性愛影片，《美國之音》追問影片一事難道是無中生有？他回答「我感覺是」，並沒有斬釘截鐵地否認。周口市公安局長王平則說，楊瑞犯下詐騙和非法集資等案，目前正在偵辦中。張、王兩人把其他問題推給周口市委宣傳部，但該部電話無人接聽。