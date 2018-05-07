夏威夷火山岩漿噴發23層樓高 熔岩推進吞噬21棟房

夏威夷火山活動加劇，熔岩縫隙持續增加，岩漿也入侵住宅區，已有21棟房屋遭岩漿吞噬。（歐新社）

2018-05-07 10:12

〔即時新聞／綜合報導〕美國夏威夷州大島（Big Island）的幾勞亞火山（Kilaueaa Volcano）5日爆發，不但發生規模6.9強震，岩漿也入侵住宅區，現在火山活動加劇，熔岩縫隙持續增加，新缺口岩漿噴發高度達23層樓高，已有21棟房屋遭岩漿吞噬。

綜合媒體報導，在當地時間6日幾勞亞火山活動加劇，據美國地質調查局（USGS）觀測顯示，熔岩縫隙已增加到10處缺口，岩漿從缺口中噴發而出，高度達230英呎（約逾70公尺），岩漿持續推進，攝氏超過1100度的熔岩流進住宅區，現場爆炸聲不斷，高溫碎石四處炸裂四射，目前已有21棟房屋遭吞噬，

雖然6日下午一度開放居民返回家園收拾重要文件及藥品等，但隨即因空氣中有毒物質濃度過高，再度強制撤離民眾。

美國地質調查局表示，從熔岩縫隙噴出的硫磺氣體比之前所監測到的還多，有毒的二氧化硫濃度驟升至致命水平，當局疏散附近約1700名住戶，所幸目前還沒有人員傷亡的報告。