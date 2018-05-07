沙國策畫抬升油價 目標漲至80美元

消息人士透露，沙烏地阿拉伯將拉高油價，目標在今年內至少要提高到80美元。（資料照，路透）

2018-05-07 08:34

〔即時新聞／綜合報導〕沙烏地阿拉伯或許已放棄擔任全球能源市場穩定的角色，根據消息人士透露，在王儲沙爾曼親王（Mohammed bin Salman）的推動下，沙烏地阿拉伯將拉高油價，目標在今年內至少要提高到80美元，藉此解決國內的財政困境。

《華爾街日報》報導，沙國官員計劃在6月推動石油輸出國組織與俄羅斯維持減產，也會提倡廢除伊朗核協議，恢復禁止伊朗石油出口，刺激油價走高，沙國官員還會在媒體放話，營造油價上漲的預期心理。

藉由推動油國組織與俄羅斯維持減產，過去一年來，沙國已讓國際油價大漲近50%，布蘭特原油近月期貨上週五（4日）收盤價74.87美元，1年來漲幅達47.5％。

沙國一名高階官員表示，沙國沒有意願去阻止油價上漲，「這正是我們想要的」，推測沙國會讓油價至少漲到80美元。

顧問公司Rapidan能源集團估算，如果油價每上漲1美元，沙國1年就能增加31億美元（約926億元新台幣）的收入。

IMF表示，由於石油減產，預期沙國經濟今年只會成長1.7%。油價上漲可帶動經濟復甦，雖近幾個月沙國原油出口回升，但仍不及2016年水準。