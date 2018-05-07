推翻90％確定！埃及圖坦卡門墓牆後秘室…真的消失了

埃及法老王圖坦卡門墓後秘室，最新研究指根本不存在。圖圖坦卡門國王及他的金棺。（路透）

2018-05-07 08:03

〔即時新聞／綜合報導〕埃及著名法老王圖坦卡門墓（the tomb of Tutankhamun）已經存在逾3000年，在幾十年前被懷疑，墓牆背後似存有一個秘室，而且這個秘室很可能是他的母親，即女王納芙蒂蒂（Nefertiti）的墳墓，各種傳說版本都有，但是，根據最新研究，以分析三組雷射掃瞄結果，推翻之前的傳說版本，指根本沒有秘室，且埃及當局也接受這項結果。

《BBC》報導，針對著名的圖坦卡門墓後的秘室，最早是由英國考古學家尼古拉斯·里夫斯（Nicholas Reeves）在研究圖坦卡門墓時，在一個石膏下像下，發現如鬼魂般的蛛絲馬跡，因而懷疑可能另有秘室，在2015年發表的《納芙蒂蒂的葬禮》（The Burial of Nefertiti）一文，就認為，這個小秘室是為納芙蒂蒂準備的，且可能遺體就葬於其中，這篇論文引發考古界轟動，且後續一系列掃瞄研究，更肯定這項推論；埃及當局更宣布指這秘室是「90%的確定」。

但是，由Dr Francesco Porcelli帶領的研究團隊，分析三組不同雷達數據、交叉驗證，最後，得出一個令人失望的結果，就是圖坦卡門墓的背後沒有任何東西，這結果也獲得埃及古物部長Khaled al-Anani公開表示接受。