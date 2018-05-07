中國施壓信件曝光！囂張威脅「嚴懲聯航」

美媒報導，中國民航局發出書面信件，威脅聯合航空公司，不得在網站上將台灣列為國家。圖為中國國家主席習近平。（美聯社）

2018-05-07 07:06

〔即時新聞／綜合報導〕中國日前要求36家航空公司不得在網站上將台灣列為國家，美國白宮罕見由發言人重批中國「歐威爾式的無理取鬧」。如今美媒將中國民航局發給聯合航空（United Airlines）的信件曝光，信中鴨霸要求聯航網站須將台灣列為「中國台灣」，中國的地圖須包括台灣在內，甚至要聯合航空在5月25前改善，否則將移送法辦，行徑非常囂張。

《華盛頓郵報》報導，中國政府向全球數十家航空公司發出書面威脅，要求改變公司的網站，稱台灣是中國的一部分。《華盛頓郵報》取得中國民航局於4月25日發給聯合航空的信件副本，信中稱呼聯航為「你公司」，宣稱「我司發現你公司官方網站及APP仍存在違反中國法律」。

信中要求聯航對於官網、APP，將澳門、台灣「錯誤列為國家」等情況立即採取措施整改，並威脅信件發出之日起30天，完成整改並且提交報告，否則依據中國法規實施懲戒，也要將「違反中國法律」的情況轉交執法部門，採取行政處罰。

信中要求聯航須遵守4項規定，包括：

一，聯合航空網站「國別」或「國別（家）／地區」選項中，不應將台灣與中國並列，台灣應稱「中國台灣」或「中國台灣地區」。

二，網站中的中國地圖須包含台灣，港澳台與中國應用同樣的顏色標誌。

三，網站目的地若按國家區分，不得將「中國」與「台灣」並列，若要區分地區，可稱「中國航點」、「中國台灣（地區）航點」。

四，網站不應將台灣歸入其他地理區域，應歸入中國項目下。

中國民航局發信威脅聯合航空。（取自華盛頓郵報）