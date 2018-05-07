巴基斯坦內政部長遇刺 手臂中彈無生命危險

2018-05-07 00:38

〔中央社〕巴基斯坦官員表示，內政部長伊克巴（Ahsan Iqbal）今天遇刺受傷，此一事件可能使得7月大選前的政治緊張情勢升高。伊克巴手臂中彈，並無生命危險。

內政部助理部長喬德里（Talal Chaudhry）表示，伊克巴在中部旁遮普（Punjab）省諾羅瓦爾（Narowal）縣遇刺受傷，當地是他的選區。

喬德里表示：「部長幸運躲過一劫。感謝上天，他已脫離險境。」

官員表示，行刺事件發生後，刺客立即遭到逮捕，行凶動機仍在調查中。?1070507?