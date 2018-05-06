普廷明展開第4個任期 先強力鎮壓示威者

大量俄國民眾上街示威表達對普廷沙皇式獨裁統治的不滿。（法新社）

2018-05-06 23:49

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）將在明（7）日展開第4個任期，但在就任前夕， 反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）號召民眾上街抗議，示威活動在俄國遍地開花，卻遭當局強力鎮壓，讓普廷的第4個任期尚未開始就蒙上陰影。

綜合外媒報導，41歲的納瓦尼週六（5日）號召支持者在俄國各地逾90個城市示威，表達對普廷沙皇式獨裁統治的不滿。普廷已統治俄國18年，他在2014年兼併克里米亞後，莫斯科遭到西方制裁，加上2016年全球油價崩跌，俄國經濟受到重創，普廷已承諾在第4個任期改善民眾生活水平。

在普廷上任前夕，大輛民眾響應號召上街示威，高呼「他不是我們的沙皇」、「普廷是小偷」、「俄羅斯將是自由的！」等口號。當局則動用警力驅散莫斯科和聖彼得堡的示威者，並逮捕納瓦尼和約1600名反對派人士，光是莫斯科就有700人被捕。

納瓦尼已於今日被釋放，但面臨2項指控，包括組織未經授權的集會以及抵制警方，這些指控每項都可讓他被處至少15天監禁。已被要求週五（11日）出庭的納瓦尼說，「看來出現了『就職典禮前不要入獄』的命令。」

普廷將在明日展開第4個任期，他的利益維護者據傳計畫舉行一場相當低調的就職典禮，包括不舉行鋪張的克宮國宴，這似乎是為了避免讓外界觀感不佳。