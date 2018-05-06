東京彩虹遊行 台灣隊以彩虹發財車開道

台灣婚姻平權釋憲當事人祁家威在遊行伍中與民眾揮手。（伴侶盟提供）

2018-05-06 20:24

〔駐日特派員林翠儀／東京六日報導〕日本東京年度盛事「彩虹遊行」六日在澀谷、原宿周邊舉行，今年有來自各地三十七個LGBT團體、支持者、企業及駐日使館等共七千多人參加，創下史上最高紀錄。

「台灣伴侶權益推動聯盟（簡稱伴侶盟）」今年也組隊參加，由張貼著彩虹大「囍」字的發財車開道，遊行參加者舉著畫有彩虹台灣地圖的大型橫幅標語，宣揚「台灣─亞洲第一婚姻平權」（Taiwan -- Marriage Equality First in Asia），伴隨著充滿台灣味的音樂一同走東京街頭。

今年的「彩虹遊行」以「讓所有的愛平等」為主抽，提出「同性婚姻法制化」及「創造沒有任何人被排除在外的社會」等訴求。彩虹遊行在正午十二點從澀谷出發，沿著明治通一路走到原宿代代木公園的園遊會場前，全長約二．五公里。

今年的彩虹園遊會於五日及六日舉行兩天，包括Google、Facebook、Sony、Startbucks、GAP、Levis等近五十家知名企業都在此設攤，參加廠商全部都換上了彩虹的LOGO，伴侶盟與紅絲帶基金會也在場內設有攤位，讓各國參與者看見「台灣」，由於正處日本黃金週，估計兩天吸引了十萬人入場。