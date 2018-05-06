印度少女遭輪暴、活活燒死 主嫌落網

2018-05-06 21:28

〔即時新聞／綜合報導〕日前遭綁架、輪姦的印度6歲少女，於當地時間週五（4日）被活活燒死，當地警方先是逮捕除了主嫌之外涉案的14人等後，今日也一併將主嫌繩之以法。

綜合媒體報導，印度東部加爾克漢德省（Jharkhand）偏遠地區發生駭人事件，主嫌布延（Dhanu Bhuiyan）日前會同幾名同夥犯下輪暴案後，因不滿被村民委員會勒令做100下仰臥起坐，併罰款5萬盧比（台幣約2萬2000元），竟帶頭攻擊少女的父母，並縱火焚燒他們的住處，將待在家裡的少女活活燒死，後還將少女的屍體藏匿在親戚家中，不過仍被警方破案，15名涉案人士全數遭到逮捕，包括日前仍在逃的主嫌布延。

警察首長泰克（Shambhu Thakur）透露，這些嫌犯與受害少女似乎彼此認識。警方目前已成立醫療小組對少女進行驗屍，泰克向少女家屬保證「不會放過狠下毒手的人」。

加爾克漢德省首席部長達斯（Raghubar Das）也譴責此一「野蠻」暴行，要求嚴懲凶手，並宣布給予受害者家人10萬盧比（約台幣4萬5000元）補償以及特別保護。

印度頻傳駭人的性侵案件近來也引起社會公憤，致使當局備受壓力，日前也因此進行修法，允許對兒童性侵犯處以死刑。