留美3年卻不熟英文？ 中生告學校「沒翻譯」侵犯人權

2018-05-06 21:54

〔即時新聞／綜合報導〕一名在美留學的中國學生日前控告自己就讀的學校侵犯人權，因為學校在一場針對他違反校規的聽證會沒有準備翻譯人員，使他無法充分地表達出自己的辯解，面臨可能因為停學而無法畢業的窘境。

綜合外電報導，這位名叫杜肇中（Zhaozhong Du，音譯）的中國留學生就讀美國麻薩諸塞大學阿默斯特分校建築系3年級，起因是他被控涉嫌持美工刀威脅室友，隨後被警方逮捕，也遭學校處以停學處分。

根據訴訟文件指出，這件事發生在3月27日凌晨2點左右，在宿舍睡覺的杜肇中從睡夢中被吵醒，他疑心是宿舍遭人入侵，便手持美工刀前去查看，發現是室友在刷牙。

杜肇中問：「你知道現在幾點了嗎？」室友立刻道歉後杜肇中便回床睡覺，但隨後不久便遭警察叫醒並逮捕。

而這件事發生後，學校負責處理學生違紀的學生事務辦公室（Dean of Students Office）也召開懲處聽證會，做出停學與禁止進入校園的處分。

而後杜肇中也提起訴訟反控學校與兩名主管，指稱學校涉嫌違反違反美國憲法第五及第十四修正案，與1964年「民權法案」第六條，禁止公立大學因國籍而歧視學生；杜生的辯護律師表示，杜肇中的母語為中文，若要用英文在聽證會上為自己辯護有困難，學校應該準備一名翻譯員來幫助他表達，而杜肇中雖然畢業學分已經修夠，不過他擔心因停學而來不及完成畢業作品可能無法及時畢業。

杜生的辯護律師表示，不認為學校會以同樣的方式對待一名美國學生，「這是因為學校假設杜生不會上訴，並認為他將在夏天時離開美國，學校不必擔心為此負起責任。」

但學校寄給律師的一封電子郵件指出，學校在3月28日時有派員與杜生見面，能以英文與杜生交談，杜生也沒有提出需要翻譯人員或英文溝通困難，且杜生也已在美國就讀7個學期，顯示他應已能熟練使用英文。