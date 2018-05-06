民調：歐洲年輕人相信歐盟 視川普為威脅

2018-05-06 19:29

〔即時新聞／綜合報導〕歐洲一項最新調查指出，大多數歐洲年輕人支持歐盟，他們相信民主體制、不支持民粹主義立場，還將美國總統川普（Donald Trump）視為威脅。

《德國之聲》報導，YouGov市場研究公司接受TUI基金會的委託，對英國、法國、德國、希臘、義大利、波蘭和西班牙等共6080名16至26歲年輕人，進行「年輕歐洲2018」（Young Europe 2018）網路調查，基金會目的是加強對歐洲理念的信賴。

結果顯示，這些年輕歐洲人被問到是否支持自己的國家脫離歐盟時，有71%受訪者說「不」。去年調查的反對比例為61%。柏林社會科學研究中心（WZB）的學者、這項調查的顧問施皮特勒（Marcus Spittler）說，這些變化是到受到英國脫歐影響。

他說：「年輕人本來就在英國脫歐中投了反對票，如今又他們看到歐盟與英國之間的脫歐談判進展得多麼不順利。」法國總統馬克宏支持歐洲的堅定立場也是原因之一，他「給予歐盟非常積極的評價，與那些經常反對歐盟的民粹主義者形成鮮明對比。」

此外，有超過一半（52%）的年輕歐洲人也把自己看做是歐洲人，而不僅僅是某國人，這比例比去年增加了7%。但儘管如此，只有34%受訪者對歐盟機構表示信賴，這比信賴工會、教會和媒體的比例還低，信賴比例更少的則是政黨。

調查顯示，58%的歐洲年輕人相信民主體制，6%青睞其他體制；在支持民粹主義上，德國年輕人的比例最少，為7%，波蘭23%最多。施皮特勒說，如果接近民粹和非民粹主義者，「你會發現雙方都非常重視民主體制」，但不代表其對民主體制有相同的理解。

有趣的是，無論受訪者是否支持民粹主義，大部分（57%）的年輕人都將川普視為威脅，僅11%將川普視為機會。只有波蘭剛好相反，有25%將川普視為威脅，29%視為機會。