F-35B亞洲首秀垂直盤旋 日本觀眾驚嘆：好像UFO

美軍F-35B匿蹤戰機第1次在亞洲進行空中表演，據美軍統計，這次活動共有21.5萬人共襄盛舉。（路透）

2018-05-06 18:06

〔即時新聞／綜合報導〕美國海軍陸戰隊駐日本岩國基地昨（5）日舉辦「日美親善日」活動中，出動V-22魚鷹式傾轉旋翼機進行飛航表演，同場參與演出的F-35B匿蹤戰機在空中盤旋時，獲得觀眾一片驚嘆，甚至有人形容「好像UFO（幽浮、飛碟，不明飛行物體）」。

綜合外媒報導，美軍F-35B匿蹤戰機第1次在亞洲進行空中表演，在昨日岩國基地「日美親善日」活動中，大量民眾湧入軍事要地內就是為了觀賞美軍安排的F-35B起飛、短程飛行與垂直降落等橋段，從影片中能看見，F-35B飛近群眾，並將渦輪發動機與地面垂直噴射，在空中盤旋的模樣讓在場民眾大飽眼福。

美軍駐日岩國基地這種活動至今已舉行過42次，這次也是岩國基地與神奈川縣的駐日美軍整併後的第1個親善日，許多家長帶著孩子走向地面上展示的FA-18戰機、波音EA-18G咆哮者等軍機合影留念；據美軍統計，這次活動共有21.5萬人共襄盛舉。

今年3月底，美國共和黨黨鞭柯寧（John Cornyn）和參院軍事委員會資深委員殷霍夫（James Inhofe）寫信告訴美國總統川普，稱出售F-35或F-16V戰機，將幫助台灣抵制中國威脅；這次展演中的F-35B即為美國參議員認為應對台出售之軍武之一。

相關影音