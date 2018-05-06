人類污染範圍擴大 深海逾1萬公尺處驚見塑膠垃圾

2018-05-06 17:20

〔即時新聞／綜合報導〕日本「海洋研究開發機構」（JAMSTEC）與聯合國環境署（UNEP）共同研究海洋污染問題，竟在海平面下逾1萬公尺處，驚見被丟棄的塑膠類垃圾，證實人類對環境的污染範圍已擴達至深海。

根據《共同社》報導，聯合國與日本科研單位，開著潛水探測器「深海6500」從1982年至2015年，在太平洋與印度洋水深超過100公尺的海域進行探測，共探得3425件人為污染物，塑膠類垃圾佔其中的33%，在此類垃圾當中，有89%為寶特瓶或塑膠袋，也就是說，深海中共約有1005件寶特瓶、塑膠袋污染物被發現。

研究團隊指出，就連在目前地球上已知的最深海溝——太平洋中的馬里亞納海溝（深1萬1034公尺），在1萬898公尺的地方，以及太平洋東北方深達4684公尺的海底，也出現塑膠類垃圾的蹤影，研究指出，被發現的垃圾多屬於質量較輕的「一次用產品」，會被世界洋流帶向各處。

此外，深海中的塑膠袋多害海洋生物被纏繞，有些則融入當地生態系統，聯合國環境署認為，全球應同步減量塑膠類「一次用產品」，並同時對海洋垃圾量進行控管，否則對人類相當重要的海洋資源將深受其害，這項研究發布在《海洋研究專業》期刊。

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