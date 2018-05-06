巴西足球傻瓜？ 球迷將佛朗明哥隊球衣紋上身

耗時1年，32次刺青後，終於在上週五完成整件球衣的刺青。（圖擷自José Mauricio dos anjos IG）

2018-05-06 16:46

〔即時新聞／綜合報導〕許多體育賽事的球迷們支持心愛選手、球隊的做法百百種，有的會千里迢迢飛到外國看球賽，有的會購買大量門票，但巴西一名男子安霍斯（Jose Mauricio dos Anjos），為了向他最愛的足球隊致敬，耗時1年「將整件球衣紋在身上」，瞬間爆紅成為巴西話題人物。

綜合外媒報導，現年33歲的安霍斯自18歲以來，就有刺青支持國內知名佛朗明哥（Flamengo）足球隊的念頭，但因為所費不貲，光是紋滿雙肩的黑色袖子就要價165英鎊（約新台幣6641元），最後還必需變賣自己的機車，最後刺青師被他的執念與熱情感動，決定免費幫他完成其他部分的刺青。

在耗時一年，歷經32次紋身後，在上週五（4日）安霍斯終於有了一件一輩子都脫不下來的佛朗明哥球衣，他更分享在去年底，他遇到佛朗明哥足球隊傳奇前國腳「奇哥」（zico），對方很驚訝他竟將球衣紋在身上，一開始還用手搓揉確定不是用塗的，最後更獲得他的簽名。

安霍斯表示，他的腋下、肋骨、肚子還有脊椎處是在刺青時最痛的，但其他地方都還好，或許會再考慮再刺一個佛朗明哥隊的相關刺青在身上，但不會再像這件球衣一樣大了。