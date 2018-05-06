日媒曝：金正恩童年持假護照 「秘訪」東京迪士尼

有日本媒體指出金正恩童年時曾至東京迪士尼樂園玩。（美聯社）

2018-05-06 16:54

〔即時新聞／綜合報導〕先前曾傳日本首相安倍晉三運用各種管道，想與北韓領導人金正恩進行會談；金正恩也在上月27日與南韓總統文在寅對話時表示「隨時準備好與安倍對話」，而文在寅也在29日打電話向安倍晉三傳達金正恩的意願。

近日卻有日媒揭露金正恩童年時，曾與當時北韓官員秘密造訪日本東京。

《產經新聞》報導引述消息人士指出，前北韓勞動黨秘書室副室長朴英武，曾在1991年，偷偷持假的巴西護照，並化名為「約瑟夫」（Joseph），秘密入境日本。據了解，當時朴英武帶著金正恩和他的二哥金正哲入境日本。

報導進一步提及，當年日本搜查局並未發現金正恩的真實身分，直至1996年朴英武間諜身分曝光後，當局對他展開調查後才發現，他曾在1991年5月12至22日間，帶著金正恩及金正哲入境日本、造訪東京迪士尼，並於隔年的4月2日至12日間帶著金正恩，再次到訪日本。

報導推測，若金正恩是1984年生，那麼他1991年入境日本時，年僅7歲，金正哲則有10歲。日本當局依據朴英武的信用卡紀錄，推斷後發現，當年他極有可能曾至東京迪士尼一遊。