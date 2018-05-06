吸血鬼般的尖牙！ 印度兄弟罹罕病被稱「鬼孩」遭霸凌

2兄弟遭同儕排擠，只能躲在牆角看大家玩耍。（圖擷自YouTube）

2018-05-06 13:58

〔即時新聞／綜合報導〕印度有一對罹患罕病的兄弟，尖牙及塌鼻的外貌，讓他們被村民稱為「鬼孩」，並長年飽受欺凌；最後在慈善機構的幫助之下，透過醫學分析解釋，讓2人重獲村民接納。

根據英國《每日郵報》報導，現年11歲的阿什法克（Ashfaq），及8歲的穆斯塔克（Mushtaq Khan），2人罹患了「少汗型外胚層發育不良」（Hypohidrotic Ectodermal Dysplasia，HED），2人不僅髮量稀疏、鼻子扁塌，還有著有如吸血鬼般的尖牙。

2人外貌異於常人，村民都不敢靠近他們，甚至稱他們為「鬼孩」；哥哥阿什法克表示，在學校也遭受同儕排擠，「都被當成鬼魂，只能躲在牆角看著大家玩耍」，到最後都不願意去上學。

由於2人家境貧苦，從未接受過專業治療；在當地慈善組織介入後，一方面以教育方式向村民開導，另一方面也積極尋求醫療救助。現在村民已慢慢接納他們，他們也不再被同儕排擠，2兄弟重拾笑容，享受遲來的童年。

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2兄弟遭同儕排擠，最後都不願意去上學。（圖擷自YouTube）