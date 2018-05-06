沒投資亞馬遜與谷歌 股神巴菲特坦承犯錯

2018-05-06 11:44

〔即時新聞／綜合報導〕「股神」巴菲特（Warren Buffett）5日在波克夏（Berkshire Hathaway）股東大會上表示，沒有投資科技巨擘「字母」（Alphabet）和「亞馬遜」（Amazon）是他的錯誤；巴菲特還表示，他低估了亞馬遜打亂零售和雲端計算的能力。

《CNBC》報導，巴菲特表示，他在投資「字母」和「亞馬遜」上犯了錯，錯誤在於無法得出前景會比當時股價好的結論。

「字母」（Alphabet）是搜尋引擎「谷歌」的母公司。

巴菲特說，微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）告訴他別用「Altavista」當搜尋引擎，要改用谷歌，他理應要先察覺到這點，因為波克夏子公司、汽車保險公司蓋可（Geico）在IPO時，就付了谷歌一大筆錢。

有「奧瑪哈先知」（Oracle of Omaha）稱號的巴菲特坦承，低估了亞馬遜能用這麼快的速度，打亂零售和雲端計算的能力。

巴菲特表示，他對亞馬遜執行長貝佐斯（Jeff Bezos）的能力評價很高，他從一開始就觀察亞馬遜，他認為貝佐斯所做的事近乎奇蹟，但問題是，當他覺得某件事是奇蹟時，他會傾向不去押注，如果他對某些特定行業有洞察力，這情況會好得多。