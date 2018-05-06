又是歧視！美原住民參觀校園 遭報警扣留問話

美國19歲原住民湯瑪斯（Thomas Kanewakeron Gray，左）與17歲洛伊德（Lloyd Skanahwati Gray，右），去科羅拉多州立大學參加校園導覽，卻被報警處理。（圖擷自Blair Miller推特）

2018-05-06 11:38

〔即時新聞／綜合報導〕誇張！美國費城才剛發生星巴克員工報警逮捕店內黑人，如今又有歧視事件發生，兩名美國原住民參加科羅拉多州立大學校園導覽時，一名也前來參觀的媽媽覺得兩人行為與外表讓她感到緊張，因此通報警方前來協助，於是只是來看看心儀校園的原住民，就被警方帶到一旁問話！

據《CNN》報導，美國19歲原住民湯瑪斯（Thomas Kanewakeron Gray）與17歲洛伊德（Lloyd Skanahwati Gray），省吃儉用買下家裡唯一一輛汽車，再從新墨西哥州驅車7個小時參加校園導覽。他們的母親表示，科羅拉多州立大學是兩人夢想中的學校。

當他們抵達時遲到了一些，導覽活動已經開始了，於是兩人就中途加入。而在參觀人員中的一位媽媽覺得事情不對，連忙打電話報警，她說「有兩個年輕人加入我們的導覽，但他們絕對不是導覽團的一部分。」

報警的媽媽表示，他們的行為非常奇怪，穿著黑色的服裝，上面有怪異的象徵圖案或文字。媽媽說，其中一個人把他的手放在他的運動衫口袋裡，當她問他們中的一個人想要來學習什麼時，年輕人顯然在說謊，因為另一個人不斷大笑。

媽媽指出在對話中對警察說，「我認為他們是西班牙裔，其中一個肯定是白人，他說他來自墨西哥。」媽媽透露，她以前從未報警過，如果其實沒有什麼問題，那她先說聲抱歉，但導覽行程中發生的這件事，真的讓她感到不舒服。

兩名警察隨後前來，攔住跟著參觀團隊的湯瑪斯和洛伊德，詢問他們是否和導覽小組是一起的。警察向兩人解釋，因為他們在導覽後才加入，所以有人打電話報警。在談話過程中，洛伊德在手機上找到入場參觀通知的電子郵件，給警方看過後才重新回到校園導覽。

科羅拉多州立大學校長弗蘭克（Tony Frank）表示，校方試圖聯繫湯瑪斯與洛伊德一家人，想要為男孩們報銷旅行開支，但目前還未聯絡上。弗蘭克說，每個人都應該受到大學的歡迎，如果有人對多元化和包容性的學術環境感到不舒服，可能比較適合去其他地方。一名學校職員也說，這個事件從任何角度來看，都令人感到傷心和遺憾。

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