原子小金剛6格漫畫草圖 拍出逾956萬天價

一幅《原子小金剛》草圖在拍賣會上以26.94萬歐元（逾957.8萬元台幣）的高價賣出。（圖擷自Artcurial推特）

2018-05-06 11:19

〔即時新聞／綜合報導〕日本知名漫畫《原子小金剛》，是漫畫界大師手塚治虫的首部長篇連載作品，法國當地時間5日，一幅《原子小金剛》草圖在拍賣會上以26.94萬歐元（逾957.8萬元台幣）的高價賣出，創下其作品拍賣的紀錄。

綜合外媒報導，一幅手塚治虫在1950年代末所繪的《原子小金剛》6格漫畫，5日在巴黎拍賣會上現身，內容是原子小金剛與一位反派角色的戰鬥畫面，結果一名歐洲收藏家以26.94萬歐元（逾957.8萬元台幣）的高價買下，高出拍前預估價5倍，也創下手塚治虫作品拍賣的新紀錄。

拍賣公司Artcurial的漫畫專家李洛華（Eric Leroy）指出，這是手塚治虫作品在世界各地的拍賣天價，他認為這次拍賣能以如此高的價格售出，除了因為手塚很少出現在歐洲市場外，還有這幅草圖是以中國墨汁和水彩繪製，具有「稀有性和特殊性」。

李洛華表示，買家是一位歐洲收藏家，對於手塚手繪草圖早已「夢寐以求」，他強調《原子小金剛》在法國也頗具知名度，影響了整個世代收藏家的童年。