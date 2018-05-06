習近平談馬克思主義 中國民眾嗆：睜眼說瞎話

中國領導人習近平宣稱共產黨運用馬克思主義的4個正確，但部分中國民眾直言習近平是在睜眼說瞎話。（美聯社）

2018-05-06 10:01

〔即時新聞／綜合報導〕中國領導人習近平，4日在北京人民大會堂的「紀念馬克思誕辰200週年大會」上，宣稱共產黨運用馬克思主義的4個正確，但部分中國民眾完全不領情，直言習近平根本是在睜眼說瞎話。

據《人民日報》報導，習近平致詞時表示，「歷史和人民選擇馬克思主義是完全正確的，中國共產黨把馬克思主義寫在自己的旗幟上是完全正確的，堅持馬克思主義基本原理同中國具體實際相結合、不斷推進馬克思主義中國化時代化是完全正確的！」

據《自由亞洲電台》報導，紐約一名中國楊姓民眾對此痛斥，習近平滿口胡說八道，因為馬克思主義已經證明是行不通的，可見習完全在睜眼說瞎話。楊姓民眾還說，他懷疑習近平回到家裡後，自己都覺得自己的致詞好笑。

人在中國的陳姓民眾則坦言，唯物辯證法裡提到真理是相對的而不是絕對，因此說馬克思主義完全正確，在邏輯上就出現了問題，顯然已背離背馬克思主義的基本原理。

加拿大地方議員石清分析，列寧毛澤東一派的馬克思主義，帶來了暴力革命與階級鬥爭，打著消滅剝削階級的幌子，但最後還不是自己上去當統治階級，當他們成為更貪婪無恥的領導階層後，只會帶來絕對的貧困。

事實上，中國人大代表和政協委員中，有152人資產超過20億人民幣（約新台幣93億元），部分人士更超過1000億人民幣（約新台幣4668億元）。相較之下，中國工人卻只能領微薄工資，廣東、福建、江蘇等地起重機駕駛們就因為不滿薪水低於水平，近日發起了罷工抗議。