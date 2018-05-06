美國星巴克麻煩不斷 2週內爆2起針孔偷拍案

2018-05-06 09:00

〔即時新聞／綜合報導〕美國星巴克最近麻煩事不斷，繼賓州費城1間星巴克報警逮捕2黑人，被外界指涉嫌種族歧視的風波落幕後，喬治亞州阿爾法利塔（Alpharetta）1間星巴克廁所，在2週內連續發生2起針孔偷拍事件，當地警方正全力調查當中，無法確定2起案件是否有關聯性。

《CBS46》報導，事發星巴克位於阿爾法利塔2700街區的老米爾頓大道（Old Milton Parkway）上，被發現針孔的廁所為男女共用；上月19日，1名女子報案稱，她在該間星巴克上廁所時，發現了1個針孔攝影機藏在馬桶前方的嬰兒換尿布台，警方之後發現，攝影機內約有20到25部影片，包括多名廁所使用者被偷拍的片段。

警方尚未逮捕上述案件嫌犯，上週四（3日）該間星巴克廁所又發生針孔偷拍案，1名星巴克女員工上廁所時，發現了直接對著她拍攝的針孔攝影機，因此報警。

當地警方表示，目前還不能確定2起案件是否為同一人犯下，又或者是模仿犯罪，正在全力調查當中，呼籲民眾上公共廁所時應提高警覺，檢查是否有可疑設備。

星巴克表示，從第1起案件以來就增加了巡視廁所的頻率，以防止任何犯罪行為，星巴克的夥伴只要發現針孔，就會馬上通知警方，任何進一步的問題都應該去詢問警方。