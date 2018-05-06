美國賭神香港賭馬大贏296億 透露贏家方程式...

美國賭神香港賭馬贏走296億。圖為香港賽馬。（圖擷取自香港旅遊局官網）

2018-05-06 08:00

〔即時新聞／綜合報導〕美國的職業賭徒Bill Benter因為太會贏錢，遭到美國賭場列入黑名單，被拒絕入場，只好轉戰香港賭馬，據報導，他利用一個「賭馬方程式」，公然在香港賽馬會的賽馬上，贏近10億美元（約296億台幣）。

綜合港媒體報導，這件發生在1984年的事件，最近因Bill Benter接受媒體訪問，重提往事，終於曝光，但是香港馬會拒絕回應此事，表示，不評論個別客戶的資料。

據報導，生於美國匹茲堡的Bill Benter，大學時修讀物理，原本是便利店打工，每大約是賺40美元（約1180元台幣），將薪水拿到賭場開賭，利用研究或然率（probability theory）贏點小錢，後來改到麥當勞當清潔工，一樣也是到賭場小賭，但是22歲時，在賭場碰到一個澳洲撲克牌團隊，邀他入隊，從踏上職業賭徒生涯。

Bill Benter曾在6星期內，在21點賭枱上狂贏8萬美元（約237萬台幣），因為一次贏太多錢，被賭場保全趕走，還被賭場列入黑名單，無法在拉斯維加斯生存，只能轉戰香港馬場。

Bill Benter透露，香港賽馬會是亞洲最大型的賽馬賭博，1984年，他在美國大量的閱讀香港馬場資料、做統計，發現馬會採用一套「parimutuel」系統，會列計總投注額中的17%做為抽佣及慈善用途，其餘才派彩，也就是，必須要超過馬會的17%才能贏，於是，1985年帶著3部大型電腦到香港，展開賭馬。

不過，他的團隊首戰香港賭場，第一年是賭輸，連本錢都賠掉，接著再進行專家合作，重新以概率計算，Benter聲稱，接著下來才是漸贏，1989年60萬美元、1990至1991年再贏約300萬美元，卻引起馬會注意，也收到馬會的電話關切，不過，他未收手，反而編寫代碼庫，大力加碼賭注狂賭大贏，但是最後，馬會以公眾利益為由，凍結他與團隊的賭帳戶口遭到禁賽。

現在的Benter不止是賭博界名人，自己也開設電腦軟體設計公司，進行程式設計，現在匹茲堡生活，且把贏來的部分獎金捐予慈善用途。