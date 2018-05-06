華郵專欄作家：美不會同意台灣是中國的一部分

中國威脅美國航空業更動台灣名稱，美國白宮今天以發言人的名義發表聲明，強烈駁斥中國「政治正確」的作法。華郵專欄作家則認為，中國顯然是想把國內那套「社會信用」制度拿來套用在外國公司。（路透）

2018-05-06 04:10

〔駐美特派員曹郁芬／華府5日報導〕美國華郵專欄作家羅金今天在文章中引用一位白宮官員的話說，川普政府決定站出反抗中國對美國航空公司的威脅，是因「中國已經失控了」。羅金說，中國顯然是想把國內那套「社會信用」制度拿來套用在外國公司。

美國白宮今天以發言人的名義發表聲明，強烈駁斥中國的政治正確，批評中國民航局要求航空公司改變網站上對台灣與港澳的稱謂是「歐威爾主義」的無理取鬧，「我們要求中國停止威脅以及恫嚇美國航空公司與公民」。

羅金指出，這封信曲解了美國的一中政策，美國認知到中國主張的一個中國，台灣為中國的一部分；但是，美國對此不採取立場。美國政府不會同意台灣是中華人民共和國的一部分，美國公司也不應該同意。

羅金取得中國民航局給聯合航空公司的信函。這封信說，聯航仍有違反中國法律並與美國政府的一個中國政策相矛盾的地方，聯航必須在地圖上將台灣標為中國領土並使用同一顏色。聯航網站上必須稱台灣為中華台灣（Chinese Taiwan） 或者中國地區台灣省（Taiwan:province/region of China）。

這封信說，如果聯航5月25日前不遵守要求，中國民航局就要引用「民航工業信用管理試用辦法」對聯航進行懲處，還要把相關違法資料轉給中國中央網信辦做出行政處分。

研究中共情報的美國學者馬提斯告訴羅金，這個問題的風險不僅是擠壓台灣的空間，而是中國會用國內的信內管理制度來規範海外的公司與人民，要求他們遵守共產黨的立場，與中國做生意的風險已經升高了。