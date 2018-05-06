中要美航空業更名台灣 白宮重批：胡言亂語

2018-05-06 02:44

〔中央社〕白宮今天重批，中國要求美國航空公司不得將台灣標註為國家，是「歐威爾式胡言亂語」，美國「強烈反對」中國強迫美國企業使用特定政治語言，呼籲中國停止威脅美國航空業。

?北京日前去函美國兩家航空公司，要求聯合航空及美國航空要將台灣標註為「中國．台灣」，除已引來美國國務院「強烈關切」，白宮今天也罕見地以「發言人」名義，就所謂「中國的政治正確」發出書面聲明。

白宮指出，美國總統川普在美國就反對「政治正確」，川普會力挺美國奮力抵抗中國共產黨強加於美國企業及公民的政治正確。

聲明中特別詳述，今年4月25日，中國民用航空局致函給36家外國航空公司，其中有多家美國航空企業，北京要求這些業者在自己的網站及促銷文案上改變對台灣、香港及澳門的標示，以符合中國共產黨的標準。

白宮認為，這根本就是「歐威爾式胡言亂語」（Orwellian nonsense），也是中國共產黨把自身政治觀點強加於美國公民及私人企業、這一不斷湧現的趨勢之一。

白宮以「歐威爾式胡言亂語」批評北京的做法，而西方學者則常用「歐威爾主義」（Orwellian）形容中國在思想及控制宣傳上採取的極權壓迫方式，這其實是出自英國作家喬治．歐威爾的名著「一九八四」。

喬治．歐威爾的「一九八四」是1949年出版小說，講述1984年完全由政府控制的未來社會，包括政府如何洗腦人民，要人民相信戰爭及奴隸制度。而「歐威爾主義」普遍用以形容反對自由社會的行為。

白宮還指出，中國內部的網路施壓控制「舉世聞名」，中國試圖向美國人民和自由世界輸出自身的審查制度和政治正確，將受到抵制。

發言人還強調，美國尊重私人企業和客戶互動過程中享有的廣泛自由，不論他們的客戶在美國或海外，而這樣的尊重，對強大的全球交易市場「至關重要」。

聲明最後提到，美國「強烈反對」中國試圖強迫私人企業使用特定的政治語言，美國還要呼籲中國，停止威脅和脅迫美國的航空公司與公民。（編輯：劉學源）