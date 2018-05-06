不只一夜戰9男！變性爆乳熟女睡遍2000人 目標3000人斬

2018-05-06 00:34

〔即時新聞／綜合報導〕英國一名48歲女子原本是男兒身，從小就喜歡偷穿媽媽的衣服，在15歲偷嚐禁果後就迷上性愛，現年已48歲的她自爆，已跟2000名男子發生過性關係，甚至曾一次跟9名男子大戰多回，不過，她目前仍計畫能在50歲前完成3000人斬。

綜合媒體報導，華倫（Crystal Warren）原名為克里斯多夫史諾頓（ Christopher Snowden ），原本是名男子，因為發現自己喜愛偷穿媽媽的衣服，留意到自己渴望成為女人。在15歲發生首次的性關係後，一開始雖對自己的身體感到可恥，但也察覺自己對性愛非常渴求，只要幾天沒做愛就會情緒低落、無精打采，因此在17歲時，就已經和40個男人上過床，但同時也深知自己並非同性戀。

華倫在2001年下定決心進行變形手術，先後完成建立陰道、隆乳等，並在14年前做完變性手術後，先後跟超過2000名男子上過床，有次甚至還在同一個晚上與9名男子大戰多回合。不過，華倫並不因此滿足，相反地，她希望自己能在50歲前達成3000人斬的目標。

華倫也透露，通常她不會主動透露自己的過去，因此，多數砲友都不知道她原本是男人。雖然也有少數男性在察覺後相當生氣，質疑她不該將這件事情當成祕密，但華倫認為，自己並非試圖隱瞞，只是不覺得有必要主動向他人談到變性的事情，且她只是用最美麗的身體專注與男人做愛，「我整天滿腦子都是性，我不在乎別人怎麼看我。」