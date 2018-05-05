傻眼！英富二代用假名赴美 只為割破老爸8700萬名畫

美國科羅拉多州畫廊中1幅價值295萬美元（約新台幣8750萬元）的名畫在去年5月遭到不明人士破壞，警方調查了快1年才發現，兇手竟然是畫作所有者的兒子（見圖右）。（資料照，法新社）

2018-05-05 23:44

〔即時新聞／綜合報導〕美國科羅拉多州畫廊中1幅價值295萬美元（約新台幣8750萬元）的名畫在去年5月遭到不明人士破壞，警方調查了快1年才發現，兇手竟然是畫作所有者的兒子。

綜合媒體報導，美國科羅拉多州的1個畫廊內展示的1幅名畫，在去年慘被不明人士惡意割壞，這幅畫的所有者是74歲的英國商人莫利（Harold Morley），美國警方經過近1年的調查，發現破壞畫作的兇手竟然是莫利40歲的兒子尼古拉斯‧莫利（Nicholas Morley）。

警方發現尼古拉斯在案發前1天特意使用假名從英國飛到美國，案發後2日就又飛回倫敦，在3天內來回英國與美國，就只為了在畫作上割2下，令人相當不解，而美國警方也在本週起訴了尼古拉斯，假如罪名成立，尼古拉斯將面臨12至18個月的牢獄之災。但尼古拉斯否認警方的指控。

父親莫利在去年事發4天後，曾致信該畫廊，表示這幅畫作很容易就能修復，不會請領任何保險賠償，而對於這幅名畫的所有權，莫利最初告訴警方，名畫是他與兒子共同持有，後來又改口稱兒子並無持有這幅畫。