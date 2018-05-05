防堵中國擴張 日本前將領：台日應強化軍事交流

2018-05-05 23:18

〔即時新聞／綜合報導〕中國持續在軍事上「秀肌肉」，周邊國家也開始繃緊神經。日本前海上幕僚長（海軍參謀長）武居智久本月2日參與笹川平和財團在華府舉辦的論壇時說，日本必須提高警覺，以避免中國片面改變現狀，呼籲台日此刻應強化軍事交流合作。

綜合媒體報導，武居智久指出，台灣有強而有力的海軍，且台日大部份的軍事裝備同樣購自美國，在軍事合作方面的潛力相當大，不過，目前日本海上自衛隊與台灣海軍卻幾乎是「零合作」，武居智久呼籲，日本海上自衛隊與台灣海軍之間應該增加互動頻率，以防止意外狀況發生。他更在會中建議，日本應比照與中國達成的海上及空中通信機制，與台灣建立相同的溝通形式。

現於美國海軍戰爭學院擔任研究員的武居智久，舉《美日安保條約》為例指出，美國與日本因著這項條約，保持著緊密的軍事關係；反觀日本與台灣之間夾雜來自北京的政治壓力，使得日本與南邊這個最近的鄰國，完全沒有任何既定的軍事合作或交流機制。

武居智久直言，北京當局在臨海的軍事建設及不斷擴張的侵略性，主要就是為了奪回台灣。因此，日本仍須加強接觸一些位於印度洋「志同道合」的國家，以抵制中國擴張主義勢力。

不過，美國國務院前政治軍事官員警告，台灣與美國以外的國家從事軍事合作，應以安靜謹慎的方式進行，以避免北京出手干涉。